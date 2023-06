GTA 6: avvistato nuovamente il nome in codice 'Fireball' nel curriculum di un attore

Dopo essere stato avvistato per la prima volta a luglio dello scorso anno, il nome in codice Fireball appare nel profilo lavorativo di un altro attore che dichiara di essere al lavoro sul nuovo gioco di Rockstar Games.

Sebbene non abbia mostrato ancora nulla del nuovo capitolo della fortunata serie, Rockstar Games ha da tempo confermato di essere impegnata su GTA 6, per quello che sarà certamente uno dei titoli più importanti della generazione.

Spulciando le informazioni incluse nel résumé professionale dell'attore statunitense Reggie Talley, gli utenti reddit hanno notato nuovamente la presenza di un certo progetto videoludico di Rockstar Games, noto internamente come "Fireball" (il riferimento sembra essere stato eliminato nel momento in cui scriviamo). A meno che la software house non abbia ingaggiato questi attori per un progetto parallelo di cui non abbiamo alcun dettaglio, è un azzardo abbastanza sicuro quello di ipotizzare che Fireball corrisponda al prossimo episodio della serie di Grand Theft Auto.

D'altro canto non possiamo però interpretare l'avvistamento come una conferma ufficiale, pertanto vi invitiamo come di consueto ad attendere che siano Take-Two Interactive e Rockstar Games a parlare del futuro del franchise.

Pur essendo uno dei titoli più attesi in assoluto dai videogiocatori, dovremo attendere il 2024 per il reveal di GTA 6, stando a quanto è stato riferito di recente da un leaker.