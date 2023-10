GTA 6: il balzo grafico sarà maggiore di quello visto tra GTA 5 e RDR 2, per un report

Nel mentre attendiamo di scoprire se il 26 ottobre ci sarà davvero il reveal di GTA 6, continuano ad emergere rumor sul nuovo capitolo della celeberrima serie open world di Rockstar Games e Take-Two Interactive.

Tra i tanti aspetti in cui GTA 6 potrebbe sorprendere il mondo videoludico, c'è sicuramente l'aspetto grafico e l'impianto tecnico generale della produzione. Stando a quanto riportato all'interno di un report di Rockstar Mag, sembra che il team di sviluppo non voglia deludere sotto questo punto di vista, e si parla di un balzo grafico maggiore di quello visto nel passaggio tra GTA 5 e Red Dead Redemption 2.

Stando a quanto riportato, la nuova versione del motore grafico RAGE alla base del nuovo capitolo della serie introdurrà alcuni miglioramenti significativi nella fisica, nella qualità del rendering e nell'intelligenza artificiale. A quanto pare, Rockstar Games non solo sta facendo qualcosa di meglio di qualsiasi altro gioco attualmente disponibile, ma anche qualcosa che non è mai stato fatto.

Secondo il report, la fisica dell'acqua di Grand Theft Auto 6, in particolare, sarà diversa da qualsiasi cosa vista finora. Il RAGE Technology Group di Rockstar Games ha progettato un sistema rivoluzionario che calcolerà la fisica dell'acqua in tempo reale, suggerendo che l'oceano avrà un ruolo mai così importante nel mondo di gioco.

L'open world, inoltre, presenterà anche miglioramenti alla fisica dei veicoli. Con un aumento significativo del numero di poligoni delle auto, il gioco presenterà deformazioni più precise e incidenti più realistici, e qualsiasi danno avrà un impatto anche sulla manovrabilità del veicolo. Il gioco sarà anche il primo della serie a presentare un'illuminazione simulata fisicamente per rappresentare al meglio l'importanza della vita notturna di Vice City. Anche il sistema meteorologico sarà notevolmente migliorato rispetto al capitolo precedente della serie e avrà un impatto significativo sul gameplay.

Tutto questo, naturalmente, è frutto di un'indiscrezione che non possiamo verificare, pertanto vi raccomandiamo come al solito di prendere la notizia con le dovute cautele nell'attesa dei prossimi annunci di Rockstar e Take-Two. Intanto, sembra che sia la stessa Rockstar a stuzzicare i giocatori in vista di un possibile reveal di GTA 6.