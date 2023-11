GTA 6: anche un bambino tra i personaggi, per la prima volta in assoluto? Il dubbio rumor

Il profilo GTA 6 Trailer Countdown riporta una voce di corridoio piuttosto dubbio ma in realtà già emersa in altri vecchi leak: per la prima volta nella storia della saga Rockstar Games, GTA 6 potrebbe avere un bambino o comunque un ragazzo molto giovane tra i personaggi protagonisti, seppur in maniera indiretta.

Un leak emerso in passato si riferiva a Lucia (presunto nome della protagonista femminile di GTA VI) parlando di una "giovane madre single" e proprio il figlio di Lucia sarebbe destinato a comparire in alcune sequenze filmate, segnando così un primato assoluto, ovvero la presenza di bambini e/o ragazzi giovanissimi nella storia di un gioco di Grand Theft Auto.

Come sappiamo, non ci sono mai stati bambini in GTA, i motivi di questa scelta non sono mai stati chiariti da Rockstar Games, negli anni la compagnia non ha mai rappresentato personaggi giovani nella trama ma stando al leak (comunque molto dubbio) questa tradizione verrà interrotta con Grand Theft Auto VI.

Al momento ribadiamo come si tratti di una voce di corridoio sì emersa e citata più volte dai leaker, ma la fonte di questo rumor non è mai stata chiarita e non sappiamo quindi quanto ci sia di vero. A dicembre Rockstar pubblicherà il primo trailer di GTA 6, speriamo di avere maggiori certezze in questa occasione.