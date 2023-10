GTA 6, adesso basta! Fan indispettiti dal silenzio di Rockstar a quasi 2 anni dal reveal

Manca ormai poco alla fine del mese e le speranze della community per la presentazione a ottobre di GTA 6 stanno per essere infrante. L'insoddisfazione e la disillusione per le mancate comunicazioni di Rockstar sta perciò prendendo il sopravvento nelle discussioni intavolate dalla community.

Basta aprire il subreddit di GTA 6 per avvertire la tensione crescente dei fan per quella che, secondo alcuni, sarebbe l'insostenibile attesa per la presentazione del prossimo sparatutto a mondo aperto targato Rockstar Games.

Più che i leaker e le loro sempre più insistenti anticipazioni sul reveal del prossimo Grand Theft Auto, è proprio la Grande R a finire al centro del dibattito della community. Molti, infatti, ritengono che il silenzio dietro al quale si è trincerata Rockstar sia ormai ingiustificabile, soprattutto alla luce del fatto che sono trascorsi quasi due anni dalla conferma ufficiale dello sviluppo di GTA 6.

Nel messaggio pubblicato sulle pagine di Rockstar Newswire nel febbraio del 2022, gli sviluppatori non fornirono indicazioni sulle tempistiche di commercializzazione ma si spinsero a precisare che "i lavori sono a buon punto, procedono bene e vi aggiorneremo con nuovi dettagli non appena possibile". In funzione del lasso di tempo trascorso da quell'annuncio, chi sta partecipando alla discussione che sta animando i forum videoludici e i social si dice perciò maggiormente indispettito dai mancati aggiornamenti sul progetto che dalle fughe di notizie e dalle speculazioni dei sedicenti leaker e insider.

Pur tenendo conto delle oggettive motivazioni addotte da chi afferma di aver perso la pazienza nei confronti di Rockstar, siamo altresì certi del fatto che questa 'protesta' sia destinata a rientrare nell'esatto istante in cui verrà presentato il primo trailer (si spera con scene di gameplay) di Grand Theft Auto 6. E voi, cosa ne pensate al riguardo? Fatecelo sapere con un commento, ma prima vi invitiamo a ripercorrere la storia della serie della Grande R leggendo questo nostro speciale sui momenti più epici e le frasi mitiche di GTA 4.