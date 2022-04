GTA 6, quanto sarà bella la grafica? RAGE Engine in anticipo sui tempi, per un rumor

Il successo di Grand Theft Auto V e di GTA Online sembra davvero inarrestabile, tuttavia Rockstar Games ha confermato di essere al lavoro sul prossimo episodio della celeberrima serie sandbox open world. Oltre ad aver specificato che si tratta di un progetto estremamente ambizioso, lo studio non ha svelato nulla di concreto riguardo al progetto.

Per ricevere un piccolo aggiornamento sul titolo dobbiamo quindi affidarci alle parole di Chris Klippel, giornalista solitamente ritenuto affidabile. Stando ad un post pubblicato sul canale Twitter di Klippel, a cui potete dare uno sguardo in calce, sembra proprio che GTA 6 potrà contare su un comparto tecnico e grafico all'avanguardia, e che probabilmente il nuovo episodio della serie saprà stupirci come poche altre produzioni potrebbero fare.

"Evidentemente, la nuova versione del motore grafico di Rockstar Games (RAGE9) che sarà usata per GTA 6 sarà abbastanza incredibile. Sono stato in grado di ottenere un feedback molto positivo, non dovremmo essere per niente delusi su questo punto di vista. Parliamo di un motore in anticipo sui tempi", le incoraggianti dichiarazioni del giornalista. Non sappiamo se GTA 6 proseguirà sul sentiero del realismo tracciato da Red Dead Redemption 2 o se invece tornerà ad uno spirito maggiormente arcade come nel suo predecessore. In ogni caso, il titolo potrà contare su tutte le novità dell'ultima versione del RAGE Engine di Rockstar Games.

Secondo le voci di corridoio circolate nelle scorse settimane, Chicago e Carcer City potrebbero essere incluse in GTA 6.