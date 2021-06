GTA 6 e Bioshock 4 all'E3 2021? Non aspettatevi annunci da Take-Two

La prima giornata dell'E3 2021 è trascorsa regalandoci molteplici sorprese, molte delle quali arrivate da Ubisoft, come l'annuncio di Mario + Rabbids: Sparks of Hope e il reveal di Rainbow Six Extraction: siamo solo all'inizio però, dal momento che nei prossimi giorni ci aspetta molto altro...

Tra i molteplici publisher che hanno pianificato una conferenza virtuale all'E3 2021 nei prossimi giorni figura anche Take-Two, gigante dell'intrattenimento che controlla etichette del calibro di 2K Games, Rockstar Games e Private Division: nelle mani dell'azienda ci sono alcune delle serie più celebri del pianeta, tra cui Grand Theft Auto, Red Dead Redemption, Bioshock, NBA 2K e Max Payne, giusto per citarne alcune.

Possiamo quindi ben comprendere la curiosità dei giocatori in vista della conferenza di Take-Two, che si svolgerà domani 14 giugno a partire dalle 19:15. Conviene tuttavia abbassare le aspettative, poiché è stato già specificato che l'intervento di Take-Two non verterà in maniera diretta sui giochi, bensì su tematiche come la diversità e l'inclusività nel mondo del gaming. A chiarirlo è stato Geoff Keighley durante una recente diretta, in risposta ad una specifica domanda di uno spettatore. Non aspettatevi, quindi, il tanto atteso annuncio di Grand Theft Auto 6, e neppure la prima apparizione di Bioshock 4, che sappiamo essere in via di sviluppo presso Cloud Chambers, un team fondato appositamente per lo scopo: questi giochi sicuramente non verranno mostrati durante l'E3 2021.

