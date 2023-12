GTA 6: la bontà grafica del trailer conferma alcuni dettagli di un vecchio leak

Qualche mese fa, un leak passato inosservato aveva anticipato alcune delle migliorie apportate da Rockstar Games al suo motore grafico in vista dell'arrivo di GTA 6. A giudicare dalle immagini presenti nel primo trailer di Grand Theft Auto 6, sembrerebbe proprio che le anticipazioni fossero affidabili.

Il leak in questione svelava le quattro principali migliorie apportate dal team di sviluppo al RAGE 9, ossia la versione più recente dell'engine di Rockstar utilizzata per GTA 6. Spulciando le anticipazioni, si legge che una delle più importanti novità riguarda la fisica, che gestirà in modo realistico ed in tempo reale sia l'acqua che i veicoli, che potranno deformarsi (una sorta di versione avanzata di quanto visto in GTA 4). Anche lo scorrere del tempo dovrebbe avere un maggiore impatto sulla grafica, con grosse differenze in termini visivi nelle varie ore del giorno. Ovviamente si parla anche delle migliore del comparto grafico, che offre texture in alta definizione, un sistema di illuminazione avanzato e nuvole volumetriche. L'ultimo dettaglio emerso dal leak fa riferimento all'intelligenza artificiale, che è stata migliorata sia per ciò che riguarda le interazioni con i passanti che per le reazioni della polizia.

A giudicare dal filmato mostrato, è improbabile che il leak sia falso e non escludiamo che quelle elencate siano solo alcune delle prodezze del nuovo motore grafico.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che l'immagine di copertina di GTA 6 nasconde un importante dettaglio sulla storia.