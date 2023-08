GTA 6: il boss di Take-Two ha svelato la finestra di lancio del gioco Rockstar?

A differenza delle solite voci di corridoio provenienti da sedicenti insider, questa volta le indiscrezioni riguardanti la possibile finestra di lancio di Grand Theft Auto 6 provengono direttamente dal CEO di Take-Two Interactive, l'azienda sotto la cui ala opera anche Rockstar Games.

Ecco di seguito un estratto delle dichiarazioni di Strauss Zelnickk, che ha commentato l'ultimo report dell'azienda e le previsioni sul suo futuro:

"Stiamo preparando il nostro business ad un punto di svolta nell'anno fiscale 2025, durante il quale riteniamo che verrà registrato un nuovo record in termini di performance."

Parole del genere non possono che essere un palese riferimento all'arrivo di qualcosa di grosso e, considerando quali sono i progetti in arrivo da parte del colosso dell'industria videoludica, è quasi certo che Zelnickk stia parlando proprio del tanto atteso Grand Theft Auto 6. Questo implica che l'arrivo del titolo sugli scaffali di tutti i negozi dovrebbe essere fissato nel periodo compreso fra il 1 aprile 2024 ed il 31 marzo 2025.

Insomma, GTA 6 potrebbe essere vicino, così come il suo annuncio che, secondo le ultime voci di corridoio, potrebbe avvenire in pompa magna sul palco dei The Game Awards 2023. In attesa di scoprire se sarà così, vi rimandiamo agli ultimi rumor sui comportamenti della polizia in Grand Theft Auto 6.