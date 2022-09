GTA 6: budget di due miliardi di dollari? Sì secondo l'autore del leak di Rockstar

La scorsa settimana l'hacker 17enne autore del leak di GTA 6 è stato arrestato e la polizia sta indagando negli affari poco puliti del ragazzo, portando alla luce anche chat e messaggi scambiati in board private e gruppi segreti.

In uno dei messaggi in questione viene riportato come Take-Two abbia investito circa due miliardi di dollari nel progetto GTA 6, cifra che però non viene contestualizzata in alcun modo. Ovvero, non è chiaro se questa cifra riguardi l'intera spesa legata allo sviluppo ed al marketing o se si tratti dei soldi spesi dallo studio fino a questo momento, con ulteriori costi dunque da sostenere nel prossimo futuro.

Per un rumor GTA 6 dovrebbe uscire nel 2025, il gioco sarebbe in sviluppo dal 2014, i lavori potrebbero concludersi quindi dopo dieci anni, escluso ovviamente il supporto post lancio. GTA V second gli analisti è costato più di 250 milioni di dollari vendendo oltre 170 milioni di copie e diventando il prodotto di intrattenimento più redditizio e di maggior successo della storia, superando anche film come Star Wars e dischi come Thriller, solamente per fare due esempi.

Al momento Rockstar Games non ha confermato la finestra di lancio di GTA 6 limitandosi a dichiarare che l'intrusione degli hacker non avrà alcun effetto a lungo termine sullo sviluppo.