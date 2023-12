GTA 6: la canzone del primo trailer è un clamoroso successo su Spotify

Non solo record di visualizzazioni: anche la canzone del primo trailer di Grand Theft Auto 6 sembra stia ottenendo grandissimo successo, almeno stando ai notevoli numeri che ha raggiunto su Spotify subito dopo il reveal ufficiale del nuovo episodio di Grand Theft Auto.

Nel momento in cui scriviamo, infatti, Love is a Long Road di Tom Petty è stata riprodotta oltre 11 milioni di volte, segnando così una crescita pari al 36,979% per il brano rispetto ai numeri della settimana precedente il reveal al pubblico di Grand Theft Auto VI. Un simile boom del resto non sorprende, considerato che il primo trailer di GTA 6 ha già superato le 100 milioni di visualizzazioni segnando così un record da Guinness dei Primati. L'incredibile diffusione del trailer ha dunque di riflesso permesso al brano di raggiungere una fama incredibile in tutto il mondo nel giro di pochissimi giorni, ed è molto probabile che la sua popolarità cresca ulteriormente nel prossimo futuro.

Tra l'altro non è la prima volta che una canzone di Tom Petty compare in un GTA: come ricordato dalla pagina Twitter/X ufficiale del cantante scomparso nel 2017, in GTA San Andreas del 2004 era presente il brano Runnin' Down a Dream, mandata in onda in-game dalla stazione radio K-DST: un dettaglio che ai più grandi fan della serie sicuramente non sarà sfuggito.