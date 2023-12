GTA 6: il nuovo caso dell'alligatore in Florida ricorda a tutti il trailer del gioco

Tra la follia generale del primo trailer di GTA 6 non mancano nemmeno alcune sequenze dedicate ad un alligatore impegnato a seminare il panico tra la gente, prima nella piscina di una casa e poi all'interno di un negozio.

Le scene con protagonista l'alligatore sono ispirate a fatti di vita reale, in quanto in Florida non è così inusuale averci a che fare come si potrebbe pensare. A testimonianza di come gli spaventosi rettili si manifestino di tanto in tanto anche in zone popolate da persone, ecco spuntare online un nuovo video che documenta un nuovo assalto di un alligatore presso una casa in Florida.

Il video, diventato virale in rete, ha inevitabilmente ricordato a tutti i videogiocatori il primo trailer di GTA 6. Come da tradizione, il titolo Rockstar dipinge un'immagine variopinta degli Stati Uniti, e la Florida offre in particolar modo diversi spunti per potersi sbizzarrire. Come dicevamo, molte delle scene più esuberanti e sopra le righe del trailer sono fortemente ispirate ad alcuni eventi avvenuti nel corso degli ultimi anni in Florida.

Se siete curiosi di dare uno sguardo più ravvicinato all'ambientazione ricreata da Rockstar Games per il suo nuovo ambizioso open world, vi rimandiamo al confronto tra GTA 6 e la Florida della vita reale.