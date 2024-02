GTA 6, il CEO di Take-Two parla dei leak del trailer: 'non ci ha danneggiato'

A distanza di alcuni giorni dalla diffusione dei dati di vendita relativi al successo intramontabile di GTA 5 con le oltre 191 milioni di copie piazzate nel mondo, il CEO di Take-Two ha commentato i leak del trailer di GTA 6. Come ben ricorderete, infatti, il primo video del prossimo GTA è stato mostrato prima del previsto per colpa dei leak.

Questo avvenimento ha generato non pochi commenti negativi circa l'accaduto: ad esempio, un animatore di Rockstar si è sfogato contro il leak di GTA 6 e l'amministratore delegato di Take-Two Strauss Zelnick non ha fatto eccezione in tal senso. Recentemente, il vertice dell'azienda dapprima citata ha espresso la propria delusione per quanto accaduto con il trailer di GTA 6. "È incredibile quando l'annuncio del trailer è una notizia enorme, e poi siamo stati molto gratificati quando il trailer ha fatto il giro di Internet... quindi non potremmo essere più felici", dichiara Zelnick.

La frustrazione per la fuga di notizie è stata più che evidente dalle parole degli sviluppatori e dello stesso CEO di Take-Two, ma nonostante questo il primo trailer di GTA 6 ha stabilito un nuovo record assoluto su YouTube. In tal senso, Strauss Zelnick ha aggiunto quanto segue: "Per quanto riguarda la fuga di notizie, è sempre una delusione per il team, ma in definitiva non credo che ci abbia danneggiato". Si attende ora con ansia l'arrivo di un nuovo video dedicato all'erede di GTA 5, anche per poter conoscere nuovi dettagli sulla produzione e - si spera - una data d'uscita ufficiale. Nelle ultime ore, l'azienda ha dichiarato che è fuori discussione un lancio di GTA 6 all'inizio del prossimo anno, lasciando senza risposta numerosi interrogativi sull'avvenire di uno dei giochi più attesi in tutto il mondo.