GTA 6, chi è il doppiatore di Jason? Spunta un possibile nuovo candidato

Ancora non ci sono certezze su chi è il doppiatore di Jason, presunto nome del protagonista maschile di Grand Theft Auto VI. Troy Baker ha confermato di non essere il doppiatore di Jason in GTA 6, ma intanto in rete spunta un altro possibile candidato per il ruolo.

Stando a quanto emerge dal suo curriculum, l'attore Gregory Connors dovrebbe prestare la propria voce a un personaggio principale di GTA VI: nello specifico sul curriculum è riportato il suo coinvolgimento in un progetto di Rockstar Games in uscita nel 2025, descrizione che combacia perfettamente con l'uscita del nuovo Grand Theft Auto, e dove presterà la propria voce a una figura primaria dell'avventura.

Viene dunque automatico pensare che possa essere Connors il doppiatore di Jason, sebbene non sia nemmeno da escludere l'ipotesi che l'attore interpreti un altro personaggio ancora, come l'antagonista principale ad esempio. In ogni caso sembra sicuro il suo coinvolgimento nel progetto in un ruolo di primo piano, resta soltanto da capire con esattezza quale.

Sempre restando nell'ambito delle voci di corridoio non ancora confermate, uno sviluppatore potrebbe aver svelato per errore la durata di GTA 6, quantomeno della campagna principale. In ogni caso è ancora troppo presto per sapere con certezza quanto tempo verrà richiesto ai giocatori per portare a termine il prossimo kolossal di Rockstar tra storia principale ed attività secondarie.

