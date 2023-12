GTA 6: chi è la ragazza in bikini? Alcuni sono convinti che si tratti di Lucia

Il trailer di GTA 6 nasconde una quantità incredibile di segreti, e i giocatori stanno tuttora continuando a scandagliare ogni singolo frame del filmato mostrato da Rockstar Games per apprendere nuovi dettagli sul nuovo attesissimo open world.

Una delle scene che più hanno catturato l'attenzione e gli occhi dei giocatori, è sicuramente quella che vede protagonista una avvenente ragazza in bikini che si diverte ad un party su uno dei tanti grattacieli di Vice City. Sebbene la teoria non sia condivisa all'unanime, in tanti sono convinti che la ragazza in questione si in realtà Lucia, uno dei due personaggi che controlleremo durante l'avventura assieme a Jason.

Protagonista indiscussa del primo trailer di GTA 6, Lucia potrebbe davvero celarsi dietro la "maschera" di questa ragazza, già diventata iconica nell'immaginario del gioco Rockstar. Come viene dimostrato nel post reddit che vi abbiamo riportato più in basso, ci sono diversi dettagli estetici che sembrano rimandare al viso, sicuramente più acqua e sapone, che Lucia mette in mostra in altre sequenze del trailer. Naturalmente non possiamo esserne certi, ma i sospetti quantomeno ci sono.

Un dettaglio di questo tipo, se confermato, aprirebbe sicuramente a più scenari dal punto di vista narrativo: si tratta di una scene precedente o antecedente alla Lucia impegnata in tentativi di rapina e al suo incarceramento? O si tratta forse di una missione in cui dovremo infiltrarci all'interno della festa? A queste domande è impossibile rispondere in questo momento, e ciò che possiamo fare è unicamente speculare in attesa dei prossimi trailer.