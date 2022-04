GTA 6: Chicago e Carcer City tra le nuove città del gioco Rockstar?

Di Grand Theft Auto 6 non sappiamo praticamente nulla se non che il nuovo episodio è in fase di sviluppo: Rockstar Games ha confermato l'esistenza di GTA 6 a inizio anno, senza però svelare alcun dettaglio. E ovviamente leaker e insider hanno aperto i rubinetti rivelando tante informazioni, molte di queste però non particolarmente attendibili.

Matheusbr9895 è un leaker brasiliano molto vicino a Rockstar Games che si dice assolutamente convinto della presenza di nuove città in Grand Theft Auto 6, dichiarando come inizialmente si pensava di ambientare il gioco nel 2003, in Brasile, non è chiaro però se questi piani siano cambiati oppure no.

Al coro si unisce anche Onion00048, il quale sembra confermare la possibilità di visitare Carcer City, citata più volte nei giochi Rockstar e ambientazione di Manhunt, una location basata su città realmente esistenti come Kansas City, Camden, Detroit, Gary, Chicago e e Minneapolis. Non solo, perché in GTA 6 potremmo tornare ad esplorare Vice City e Liberty City, inoltre potrebbero essere presenti Rio de Janeiro, Cuba e l'Havana e una città "presentata come una parodia di Chicago."

Secondo alcuni rumor GTA 6 uscirà alla fine del 2024 e una presentazione pubblica potrebbe avvenire nel corso del 2022 o nei primi mesi del 2023. Sarà vero? Per il momento tutto tace da parte di Rockstar.