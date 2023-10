Altro che GTA 6! Cinque giochi che abbiamo aspettato per tanti lunghissimi anni

Sono passati quasi due anni da quando Rockstar Games ha annunciato di essere al lavoro sul nuovo GTA, i fan sembrano indispettiti da questa lunghissima attesa ma in realtà le "lunghe attese" sono ben altre, come testimonia la nostra top 5 dei giochi annunciati e poi usciti dopo ere geologiche!

The Last Guardian

Conosciuto come Trico e annunciato nel 2006 come gioco per PS3, The Last Guardian (terzo atto della trilogia iniziata con ICO e continuata con Shadow of the Colossus) ha avuto uno sviluppo travagliato ed è uscito solo nel 2016 su PS4, quasi dieci anni dopo l'annuncio. Nel frattempo è successo di tutto, dal cambio di piattaforma alla fondazione del nuovo studio di Ueda (genDesign), The Last Guardian è rimasto in sviluppo davvero a lungo ed ha visto la luce solo grazie alla determinazione di Shuehi Yoshida, ex CEO di Sony Interactive Entertainment che ha fortemente creduto nella visione di Fumito Ueda e del suo team.

Beyond Good & Evil 2

Annunciato nel 2008, deve ancora uscire! Presentato come progetto destinato alle allora nuove console PS3 e Xbox 360, Beyond Good & Evil 2 scompare rapidamente dai radar e ricompare alla fine del 2016, quando Michel Ancel conferma di essere ancora al lavoro sul gioco. Quest'ultimo viene poi mostrato negli anni successivi da Ubisoft prima di sparire nuovamente e al 2023 (quasi 2024) non ci sono certezze su uno sviluppo attivo del progetto, che potrebbe essere stato silenziosamente cancellato.

Final Fantasy XV

Siamo nel 2006 e Square Enix annuncia Final Fantasy Versus XIII, gioco che però non uscirà mai e che quasi dieci anni dopo vedrà invece la luce come Final Fantasy XV. Il progetto originale fatica a trovare una sua identità, con Nomura impegnato su molti progetti legati a Kingdom Hearts e poco tempo libero per Final Fantasy. Square Enix consegna le redini dello sviluppo a Hajime Tabata e Final Fantasy XV esce quasi dieci anni dopo il suo primo annuncio, con un nome e un concept del tutto diversi. Ad oggi, Final Fantasy 15 è il secondo gioco più venduto della serie.

Duke Nukem Forever

Il vaporware per eccellenza, rimasto in sviluppo per 15 anni: annunciato nel 1996 dopo l'uscita di Duke Nukem 3D, Duke Nukem Forever esce nel 2011 dopo mille cambi di sviluppatore e motore grafico. Il lavoro viene portato a termine da Gearbox dopo la chiusura di 3D Realms ma il gioco è un pasticcio e si presenta con un comparto tecnico datato e un gameplay che urla 1999 da tutti i poligoni.

Metroid Dread

Metroid Dread nasce come sequel di Metroid Fusion per Game Boy Advance, i primi screenshot risalgono al 2004/2005, quando lo sviluppo viene spostato sul neonato Nintendo DS. Poi il silenzio, Metroid Dread sparisce per sempre, nessuno lo vedrà mai più fino a quando verrà riannunciato come gioco per Nintendo Switch, uscito nel 2021 e accolto calorosamente da pubblico e critica. L'attesa è stata ripagata, ma che fatica!