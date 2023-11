GTA 6: cinque motivi per cui vale la pena aspettare con ansia il primo trailer a dicembre

Rockstar Games ha confermato che a inizio dicembre pubblicherà il primo trailer di GTA 6, ovviamente la notizia ha dato il via ad una nuova ondata di hype. Dovremo attendere ancora qualche settimana ma presto verranno tolti i veli ad uno dei giochi più attesi degli ultimi anni.

Ecco quindi cinque validi motivi per aspettare con ansia il trailer di debutto di GTA 6. Nota bene: tutte le immagini di seguito (e anche l'artwork di apertura) sono fan art realizzate dalla community, al momento non esistono loghi, grafiche o screenshot ufficiali del gioco Rockstar Games.

Per sapere quando esce GTA 6

Siamo sinceri, tutti vogliamo sapere quando esce GTA 6. Arriverà nel 2024 o lo vedremo solamente nel corso del 2025, come affermano alcuni rumor recenti? Speriamo che il primo trailer ci permetta di sciogliere il dubbio legato alla finestra di lancio. Oltre a questo, sarà interessante scoprire anche per quali console uscirà il nuovo GTA 6.

Per vedere la grafica di GTA 6

Per capire finalmente dove sarà ambientato il nuovo GTA

Per scoprire il nome del protagonista (o dei protagonisti?)

E infine... per vedere quanti rumor sono stati azzeccati

Sarà graficamente migliore di Red Dead Redemption II o manterrà lo stesso livello grafico del gioco western? Anche in questo caso, il trailer di dicembre potrà aiutarci a fare chiarezza, anche se prima di pronunciarsi bisogna vedere il gioco in azione., ma in realtà non è sicuro dal momento che negli anni il "toto città" si è scatenato citando Los Angeles, San Francisco, Chicago, Detroit e addirittura città al di fuori degli Stati Uniti come Londra e Tokyo.Noi siamo curiosi di sapere la verità, e voi?Oppure i personaggi principali saranno di nuovo tre, come in GTA V? Si parla di due fratelli in affari, di una coppia stile Bonnie & Clyde , e anche di una protagonista femminile unica. Il primo trailer deve mostrarci almeno un volto, altrimenti non saremo soddisfatti.Negli ultimi anni, uno dei motivi per attendere il primo trailer è anche per fare una operazione di "debunking", ovvero per individuare quali voci erano effettivamente reali e quali invece no.Potrebbe sembrare una attività di poco conto ma in realtà è molto utile per tenere un track record dei vari insider e capire quali di questi risulti affidabile o meno.