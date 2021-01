GTA 6 con più città che si evolvono? Lo suggerisce un brevetto di Take-Two

Stando all'ultimo brevetto depositato da Take-Two, l'azienda statunitense sarebbe impegnata nello sviluppo di un titolo caratterizzato da una mappa con molteplici città da esplorare e con quartieri che si evolvono in base alle scelte compiute dagli utenti: si tratta dell'attesissimo GTA 6?

Il brevetto in questione è stato depositato presso il relativo ente federale USA da un rappresentante di Take Two Interactive Software Inc. il 29 ottobre del 2020. La documentazione allegata dall'azienda statunitense comprende degli schemi che illustrano in maniera sintetica i numerosi "bivi evolutivi" da far prendere alle città, ai quartieri e alle singole porzioni della mappa seguendo il percorso narrativo e ludico scelto dai giocatori.

Il documento, ovviamente, si riferisce a un sistema generico da applicare ai futuri videogiochi di Take Two. Pur senza fornire dei rimandi inequivocabili a GTA 6, il brevetto sembra riallacciarsi al leak sulla mappa di GTA 6 con più città condiviso da un (sedicente) ex dipendente Rockstar nel 2019. Oltre agli schemi esplicativi, il nuovo brevetto di Take-Two sottolinea infatti la possibilità, per gli utenti, di determinare il modo in cui una città si evolve in funzione delle decisioni assunte o delle attività svolte. Tali cambiamenti, stando al patent, dovrebbero interessare anche i personaggi secondari e la loro intelligenza artificiale, modificando così l'atteggiamento e le loro routine comportamentali in base all'evoluzione dei quartieri delle città.