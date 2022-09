GTA 6: il clamoroso leak è stato opera di più persone? I dubbi di GTA Forum

Il leak che ha riguardato Grand Theft Auto VI continua a far discutere e, con molta probabilità, lo farà ancora piuttosto a lungo data non solo la gravità della vicenda, ma anche l'enorme mole di contenuti emersa in rete, seppur risalenti a build di anni fa.

E' emerso che l'autore del leak di GTA 6 potrebbe essere stato un ragazzo di 16 anni, ma dietro al colpo ai danni di Rockstar Games potrebbero in realtà esserci figure multiple. Stando a quanto emerso tra le pagine del popolare GTA Forum, secondo numerosi utenti il profilo Teapot da cui è stato diffuso il materiale trafugato non sarebbe stato usato da una singola persona, bensì da più utenti, sebbene non sia chiaro il loro numero preciso. Non si esclude nemmeno l'ipotesi che alcuni individui possano averlo utilizzato senza tuttavia diffondere alcun tipo di contenuto.

Alcuni partecipanti di GTA Forum pensano che un utente, noto semplicemente con il nome di "Lily", abbia avuto accesso all'account Teapot. "Lily" non dovrebbe aver diffuso leak, tuttavia per la community si tratterebbe dello stesso individuo dietro un account Telegram che avrebbe provato a vendere il codice sorgente di GTA 6, pur non essendo in possesso di materiale rubato. I membri di GTA Forum concludono affermando che la situazione è ancora in divenire e che potrebbero esserci presto ulteriori sviluppi.

Del resto sappiamo che l'FBI sta indagando sugli attacchi relativi a GTA 6 e ad Uber, pertanto non resta che attendere ulteriori aggiornamenti sul caso.