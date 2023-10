GTA 6 classificato MA+15 in Australia: il reveal di Rockstar è imminente?

Nel mentre un report ci fa assaporare il possibile balzo grafico a cui assistiremo con l'arrivo di GTA 6, il nuovo capitolo della fortunata serie open world di Rockstar ha ricevuto una sospetta classificazione in Australia.

Sappiamo che GTA 6 è in via di sviluppo presso gli studi di Rockstar Games, come confermato in via ufficiale dalla stessa software house. Al momento non è ancora giunto un reveal vero e proprio dell'ambizioso progetto, tuttavia la sensazione è che le cose potrebbero presto cambiare.

Presente sin dal 2 aprile di quest'anno, la classificazione di GTA 6 è stata avvistata sulle pagine della rating board australiana. Un particolare che balza immediatamente all'occhio è la valutazione MA+15, piuttosto insolita se consideriamo i temi trattati dalla serie e che i precedenti capitoli hanno sempre ricevuto una classificazione MA+18. Le informazioni riportate confermano la presenza di "scene di sesso e consumo di droga" all'interno del gioco. La classificazione, in ogni caso, potrebbe costituire un semplice placeholder della rating board australiana ed essere in seguito modificata e, ovviamente, ampliata.

L'avvistamento, seppur risalente allo scorso aprile, lascia aperte le speranze in vista di una possibile presentazione di GTA 6 entro fine ottobre, come suggerito da varie indiscrezioni che continuano a susseguirsi da alcune settimane.