GTA 6 classificato MA15+ in Australia: Rockstar Games s'è piegata al Politically Correct?

La recente notizia della classificazione di GTA 6 da parte della Rating Board australiana ha suscitato emozioni contrastanti ai fan della serie criminale di Rockstar Games. Da un lato li ha rallegrati, lasciando presagire che il tanto rumoreggiato reveal di ottobre sia davvero dietro l'angolo, dall'altro li ha fatti preoccupare.

Il motivo è molto semplice: i responsabili della board, che evidentemente hanno già visionato il materiale in anticipo, hanno assegnato a Grand Theft Auto 6 una valutazione MA15+, un bollino che attesta l'adeguatezza del gioco agli occhi dei videogiocatori dai 15 anni in su. Una valutazione che ha lasciato interdetti molti appassionati che, ben memori del bollino 18+ presente sulle confezioni di Grand Theft Auto 5. nonostante la presenza di

Nonostante la valutazione MA15+ non escluda a priori la rappresentazione di "scene di sesso e consumo di droga", i fan si sono ugualmente posti un paio di domande: che Rockstar Games abbia ammorbidito i toni della produzione e abbassato il tasso di violenza per allargare il potenziale bacino d'utenza di GTA 6? Il politically correct ha contagiato anche una compagnia che non s'è mai fatta problemi nel rappresentare contenuti per adulti nei propri videogiochi?

Domande più che lecite alle quali non possiamo rispondere con certezza, non avendo visto ancora nulla del gioco, tuttavia riteniamo che questa possibilità c'è. Se l'ente australiano lo ha reputato adatto dai 15 anni in su, un motivo deve pur esserci, dunque è probabile che Rockstar abbia davvero smussato qualcosa qui e lì per rendere GTA 6 adatto anche ad un pubblico mediamente più giovane di quello a cui è consentito giocare Grand Theft Auto 5 (che comunque piccolo non è, considerate le 185 milioni di copie vendute da GTA 5). Stiamo parlando tra l'altro di un mercato che non fa sconti: basti pensare che negli anni l'Australia ha messo al bando giochi come Outlast 2 e Manhunt, giudicandoli troppo violenti, dunque se c'era da vietare GTA 6 ai minori di 18 anni, lo avrebbe fatto senza problemi.

Non disperate però, forse non tutto è perduto. Innanzitutto, bisogna considerare l'evenienza, tutt'altro che remota, che la classificazione MA15+ apparsa sulla Rating Board australiana sia un placeholder, dunque da considerarsi come non definitiva e soggetta a cambiamenti. Inoltre, non bisogna dimenticare che anche GTA 3, GTA: Vice City, GTA: San Andreas e GTA 4 hanno un bollino MA15+ in Australia, e di certo non lesinano sui contenuti per adulti. Insomma, forse non c'è molto di cui preoccuparsi, sicuramente non adesso che Grand Theft Auto 6 è ancora avvolto nel mistero. Ne riparleremo quando avremo finalmente modo di vederlo in azione.