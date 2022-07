GTA 6, nome in codice Fireball? Spunta l'indizio nel CV di un'attrice

Mentre si continua a discutere della possibile identità dei futuri protagonisti di Grand Theft Auto VI, spunta un interessante avvistamento legato all'attesa produzione di casa Rockstar Games.

La community videoludica, in particolare, ha concentrato la propria attenzione sul Curriculum Vitae di un'attrice statunitense: Natonia Monet. All'interno del documento, la professionista statunitense affermava infatti - in data 15 luglio 2022 - di star lavorando come doppiatrice ad un titolo di Rockstar Games. In particolare, l'interprete starebbe prestando la propria voce ad un personaggio di nome Tamara, all'interno di un piuttosto misterioso "Fireball Videogame".

Il dettaglio ha trovato rapida diffusione tra le pagine di Reddit, i cui frequentatori hanno rapidamente ipotizzato che l'espressione non rappresenti altro che il nome in codice scelto da Rockstar per Grand Theft Auto VI. A rafforzare le speculazioni, ci ha poi pensato la rapida rimozione della menzione a Fireball Videogame dal CV di Natonia Monet. L'attrice residente in Florida ha infatti modificato il proprio Curriculum in data 16 luglio 2022, cancellando dal documento ogni riferimento alla sua collaborazione con Rockstar Games.



La circostanza è sicuramente curiosa, ma purtroppo per il momento non possiamo fare altro che attendere ulteriori informazioni sullo sviluppo di GTA VI direttamente dagli sviluppatori di casa Rockstar Games.