GTA 6: la colonna sonora avrà canzoni di Pet Shop Boys, Eminem e Rihanna?

Il leaker MattheusVictorBR ha diffuso alcuni presunti dettagli sulla colonna sonora di Grand Theft Auto VI, rivelando tra le altre cose la presenza di un brano di Eminem, con Rockstar che avrebbe convinto il rapper di Detroit dopo aver lavorato a stretto contatto con Dr. Dre e Kendrick Lamar.

Tra i brani citati dal leaker troviamo Domino Dancing dei Pet Shop Boys, Odessa di Caribou, Disparate Youth di Santigold e Numb di Rihana ed Eminem. Secondo la fonte, queste canzoni erano presenti in una build di GTA 6 datata 2019 che includeva oltre venti diverse stazioni radiofoniche.

MattheusVictorBR non ha altre informazioni a riguardo e non può dire nulla sulle sue fonti, al momento non sappiamo se quanto riportato corrisponda a realtà o se sia solamente una speculazione, come sappiamo è molto difficile che dai quartieri generali di Rockstar Games possa trapelar qualche leak sui giochi in sviluppo.

GTA 6 è stato annunciato a inizio febbraio ma non sappiamo ancora nulla sul gioco, la compagnia ha semplicemente confermato che un nuovo GTA è in sviluppo, per il resto non ci sono dettagli. Secondo giornalisti e insider il titolo potrebbe uscire tra il 2023 e il 2024 e un breve teaser entro la fine di quest'anno non sarebbe da escludere a priori.