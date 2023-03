GTA 6, che combini 50 Cent? Ha cancellato i post su Vice City, c'è lo zampino di Rockstar?

Sono anni che si vocifera di Vice City come ambientazione di Grand Theft Auto 6 e il gigantesco leak di GTA 6 dello scorso settembre non ha fatto altro che dare ulteriore sostegno alle speculazioni. Potete quindi facilmente comprendere il trambusto che è venuto a generarsi quando il noto rapper 50 Centcittà del vizio.

Due giorni fa, il rapper, attore, imprenditore e produttore discografico statunitense ha pubblicato sul suo profilo Instagram il logo di Vice City con una didascalia che anticipava roba davvero grossa, anche più di Power (una serie televisiva che ha contribuito a produrre), destinata ad essere presentata a dovere in un secondo momento. Neppure il tempo di interrogarsi sul significato del suo post, che nel giro di poco tempo è tornato alla carica con un seconda immagina, una fotografia di un'insegna al neon con la scritta Vice City.

L'hype è prevedibilmente schizzato alle stelle, non solo per la possibile partecipazione del rapper alla colonna sonora di un gioco della serie, ma anche per la prospettiva di un annuncio di Grand Theft Auto 6. È altamente probabile, in ogni caso, che 50 Cent non fosse autorizzato a pubblicare certe cose, dal momento che le due immagini sono state rimosse! Su internet, in ogni caso, non va niente perduto, dunque potete continuare ad ammirarle in calce a questa notizia grazie al contributo di coloro che hanno prontamente catturato degli screenshot.

Che ci sia lo zampino di Rockstar Games? Gli interrogativi sono molteplici: potrebbe tanto trattarsi di un progetto collaterale alla serie dei videogiochi quanto dell'annuncio del nuovo atteso capitolo, dunque in mancanza di informazioni più dettagliate non possiamo far altro che continuare ad attendere e speculare. Rockstar Games ha certamente già ampiamento dimostrato di apprezzare la scena rapper americana, come dimostra la partecipazione di Dr. Dre in GTA Online, apparso con le sue fattezze nell'espansione The Contract.