GTA 6: come si intitola la canzone del primo trailer?

Se siete giovanissimi, potreste non conoscere la canzone del primo trailer di GTA 6 ma magari siete rimasti colpiti dalla melodia della canzone. Si tratta di un brano originale o di una canzone famosa? In realtà è pezzo piuttosto noto risalente alla fine degli anni '80 e molto celebre sopratutto negli Stati Uniti.

La canzone del primo trailer di GTA 6 si intitola Love Is A Long Road ed un B-Side di Free Fallin, singolo di Tom Petty incluso nell'album Full Moon Fever, album di debutto del cantautore uscito nel 1989. Love Is A Long Road tuttavia non è presente nel disco ma solo come brano riempitivo del singolo di lancio, nonostante questo ha raggiunto la Top 40 di Billboard e ha riscosso successo in moltissimi paesi.

Thomas Earl Petty (meglio conosciuto con il nome d'arte di Tom Petty) è nato a Gainseville in Florida nel 1950, scomparso purtroppo nel 2017. Nella sua carriera ha inciso dischi da solista ed è stato frontman di gruppi come Mudcrutch e Tom Petty and the Heartbreakers, inoltre ha fondato il supergruppo Traveling Wilburys.

Evidentemente Rockstar Games ha voluto rendere omaggio a una leggenda musicale della Florida inserendo uno dei suoi brani più apprezzati nel trailer di presentazione del nuovo GTA. E non è un caso dal momento che GTA 6 è ambientato a Vice City, ideale reinterpretazione di Miami, in Florida, appunto.