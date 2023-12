GTA 6: commentiamo insieme il primo trailer, il 5 dicembre dalle 14:00 su Twitch

Il reveal trailer di GTA 6 ha una data di uscita: Rockstar Games pubblicherà il Trailer 1 alle 15:00 di martedì 5 dicembre e noi saremo ovviamente in prima fila su Twitch per guardarlo e commentarlo insieme a voi.

Non sappiamo cosa conterrà il trailer e dunque si tratta di una sorpresa assoluta anche per noi, dalle 14:00 saremo live sul canale Twitch di Everyeye con il pre show, ci faremo compagnia per i 60 minuti che ci separano dalla pubblicazione del Trailer 1 di GTA 6, in arrivo alle 15:00 precise.

Dopo la pubblicazione del trailer resteremo ovviamente connessi per commentare ogni particolare del video, rivedremo il trailer alla ricerca di dettagli che ci sono magari sfuggiti ad una prima occhiata e sopratutto commenteremo quanto emerso. Speriamo di saperne di più sui protagonisti di GTA 6, sull' ambientazione del nuovo Grand Theft Auto e magari di scoprire la data di uscita, anche se forse per questo è troppo presto.

E voi cosa vi aspettate dal primo trailer del nuovo GTA? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti e sopratutto ricordatevi l'appuntamento su Twitch in programma martedì 5 dicembre alle 14:00 con il pre show, mentre il commento live al video inizierà alle ore 15:00.