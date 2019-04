GTA 6 compare nel curriculum di un ex dipendente Rockstar

Da tempo si parla di GTA VI e secondo alcuni rumor il gioco sarebbe già in avanzata fase di sviluppo con uscita prevista tra il 2020 e il 2021 non solo sulle piattaforma di attuale generazione ma anche su console Next-Gen come PS5 e Xbox Scarlett...

Una nuova conferma sull'esistenza del progetto arriva dal curriculum di Bibin Michael, grafico 3D che ha collaborato a numerose produzioni Rockstar Games tra cui Red Dead Redemption 2 (il suo nome compare nei titoli di coda).

Nel portfolio dell'artista viene citato GTA VI, il grafico ammette di "aver lavorato tra il dicembre 2017 e l'aprile 2018 alla realizzazione di veicoli per i DLC di GTA V e GTA 6", nel primo caso il riferimento è probabilmente a GTA Online mentre il riferimento al sequel appare ben chiaro.

Secondo alcuni rumor, GTA 6 sarà focalizzato sull'online a scapito del single player, in ogni caso si tratta di una voce di corridoio assolutamente non confermata, dal momento che Rockstar Games non ha mai annunciato ufficialmente Grand Theft Auto VI. L'unica certezza è che GTA 6 non uscirà nel 2019, come più volte ribadito e confermato da sviluppatore e publisher.