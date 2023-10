GTA 6, ci siamo? Compare pagina Metacritic e doppiatore di GTA 5 sembra stuzzicare i fan

GTA 6, attesissimo nuovo capitolo della serie avvolto nel mistero, è improvvisamente comparso su Metacritic e caso vuole che Ned Luke, doppiatore di Michael in GTA 5 - abbia postato poco dopo un video sul proprio account, che molti hanno interpretato come un possibile segnale di novità imminenti.

I fan di GTA 6 sanno che questa, stando ad alcune indiscrezioni, potrebbe essere una settimana calda per il gioco, al punto che si vocifera che possa arrivare proprio in questi giorni un trailer di GTA 6. Per ora l'unico filmato che abbiamo è quello della voce di Michael.

L'interprete, sul proprio account Instagram, ha informato i propri follower di essere diretto a LA: "ho delle cose da fare, ma non chiedetemi cosa". Una coincidenza (forse) ha visto comparire in rete questo breve video quasi in concomitanza della comparsa di Grand Theft Auto VI su Metacritic, che ora ha una sua pagina dedicata sul noto aggregatore con la seguente descrizione:

"Con lo sviluppo del prossimo capitolo della serie Grand Theft Auto ben avviato, il team di Rockstar Games è determinato a stabilire ancora una volta punti di riferimento creativi per la serie, per il nostro settore e per tutto l'intrattenimento, proprio come l'etichetta ha fatto con ognuna delle sue principali pubblicazioni."

Tanto è bastato per alimentare la speranza che qualcosa stia effettivamente bollendo in pentola. Che siano davvero dietro l'angolo delle concrete novità sul nuovo gioco di Rockstar Games? Già sfatato, invece, il rumor sul rating 15+.