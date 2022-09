GTA 6: il comunicato di Rockstar diventa il tweet più apprezzato di tutti i tempi

Il gigantesco leak di Grand Theft Auto 6 ha sconvolto giocatori e addetti ai lavori di tutto il mondo per via della sua portata, con build seppur datate che hanno rivelato i primi dettagli sul progetto fino a quel momento ancora segretissimo presso gli studi di Rockstar Games.

Una situazione molto delicata e difficile, con Rockstar che ha confermato il leak di GTA 6 attraverso un comunicato via Twitter, assicurando che, nonostante la brutta vicenda, lo sviluppo del prossimo, attesissimo GTA prosegue come già pianificato e senza particolari stravolgimenti. I fan hanno molto apprezzato il messaggio social della compagnia, manifestando in massa il loro sostegno agli sviluppatori.

A distanza di circa 24 ore dai chiarimenti di Rockstar via social, il comunicato ha riscosso un successo tale da segnare, nel suo piccolo, un nuovo record: si tratta del tweet più apprezzato di tutti i tempi in ambito videoludico, capace di raccogliere oltre un milione di like in un solo giorno. Il portale Rockstar Intel rivela inoltre che lo stesso comunicato ha raggiunto il milione di "mi piace" su Instagram in sole 8 ore.

Il colosso americano ha così infranto il suo precedente record: in precedenza, infatti, il tweet più popolare della storia videoludica era sempre firmato Rockstar, legato alla conferma ufficiale dello sviluppo del nuovo GTA e capace di raccogliere oltre 593.000 like. Nonostante la brutta situazione, gli autori possono quindi contare sul totale supporto dei loro fan, in attesa del vero reveal ufficiale di GTA 6 attraverso le modalità classiche che tutti aspettano con impazienza.