GTA 6: un concept fan made ipotizza la mappa del gioco Rockstar

Come ben sappiamo Rockstar Games non ha ancora annunciato ufficialmente GTA VI ma questo non ha certo scoraggiato la community, che da tempo ipotizza personaggi, ambientazioni e la mappa del nuovo gioco Rockstar Games.

Tra i lavori più recenti segnaliamo il concept di holidayonion, una mappa che include città come Liberty City e Vice City a Est e San Fierro e Los Santos sulal costa Ovest. Senza troppa fantasia si tratta di una mappa che raccoglie praticamente le principali location degli episodi di GTA usciti fino ad oggi, aggiungendo però città come Houston, Dallas, New Orleans e Denver, rinunciando però ad altre come Washington, Chicago e Atlanta, punti di interesse della cultura pop mondiale degli ultimi anni.

Secondo alcuni rumor GTA 6 sarà annunciato nel 2020 ma il lancio non sarebbe previsto prima del 2021 o 2022, questa tesi viene condivisa non solo da vari analisti ma anche da ex dipendenti Rockstar Games, che tuttavia non sono al correnti dei piani attuali dell'azienda e dunque si tratta di testimonianze da prendere con le dovute precauzioni.

Diverse foto sembrano testimoniare l'inizio dei lavori sul motion capture di GTA 6 in tempi recenti, altri aspetti del progetto targato Rockstar Games potrebbero però essere in uno stadio di lavorazione più avanzato.