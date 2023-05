GTA 6: per quali console uscirà il nuovo Grand Theft Auto?

Sappiamo che Rockstar Games sta lavorando da tempo su GTA 6 e un mega leak ha svelato vari aspetti del progetto, tuttavia ad oggi lo studio non ha ancora annunciato la data di uscita del gioco e nemmeno le piattaforme supportate.

Dicevamo, non ci sono conferme sulle piattaforme che ospiteranno il nuovo Grand Theft Auto, tuttavia secondo l'insider Tom Henderson, GTA 6 uscirà solo su PS5 e Xbox Series X/S, almeno inizialmente, per poi arrivare probabilmente su PC come già accaduto allo stesso GTA V o altri giochi Rockstar Games come Red Dead Redemption 2.

Dunque GTA 6 sarà un gioco next-gen e non uscirà su console di vecchia generazione come PS4, PS4 PRO o Xbox One. Anche un lancio su Nintendo Switch sembra improbabile ma chissà che Rockstar Games non possa pensare magari ad una versione ad-hoc per Nintendo Switch 2, console che potrebbe uscire trai l 2024 e il 2025. Sappiamo che Rockstar Games punta alla perfezione con GTA 6 e dunque potrebbe volerci ancora tempo prima del reveal ufficiale.

Intanto sono emersi anche i nomi dei protagonisti di GTA 6, il nuovo episodio della serie dovrebbe (il condizionale è d'obbligo) vedere una coppia al timone della storia, anziché un trio come accaduto in GTA V.