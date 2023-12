GTA 6 sarà più corto di Red Dead Redemption 2 e durerà 35-40 ore? Rumor sul gioco Rockstar

Nel mentre i fan chiedono l'impossibile con la petizione per saltare il 2024 e giocare direttamente a GTA 6 nel 2025, emergono nuovi rumor e speculazioni riguardanti l'attesissimo open world curato da Rockstar Games.

GTA 6 sarà probabilmente l'esperienza videoludica più ambiziosa mai ideata da Rockstar, tuttavia sembra che dal punto della longevità dell'esperienza potrebbe non superare Red Dead Redemption 2, il capolavoro western che lo studio ha pubblicato nel 2019.

Stando a quanto riportato dal noto YouTuber LegacyKillaHD, che vanta oltre 700.000 iscritti sulla piattaforma, GTA 6 durerà meno di Red Dead Redemption 2, almeno secondo le voci con cui il content creator è entrato in contatto lo scorso anno. Lo YouTuber stima che il titolo durerà dalle 35 alle 40 ore, ma - come ci tiene a chiarire in un post successivo - questo fa parte delle sue personali speculazioni. In ogni caso, la durata indicata dovrebbe riguardare in gran parte lo svolgimento della campagna principale, e sappiamo benissimo come le avventure Rockstar, in particolar modo quelle facenti parte della serie di Grand Theft Auto, possano dilungarsi ben oltre grazie alle attività secondarie e alla loro componente sandbox free roaming.

In attesa dell'uscita fissata al 2025 su PS5 e Xbox Series X|S del nuovo attesissimo capitolo, vi invitiamo a ripercorrere con noi la gloriosa storia di GTA.