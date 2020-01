GTA 6: cosa possiamo aspettarci dal nuovo gioco Rockstar?

Cosa ci aspettiamo dal nuovo (e non ancora annunciato) gioco Rockstar? Le nostre aspettative e ipotesi su gameplay, personaggi e ambientazione di Grand Theft Auto VI, in arrivo presumibilmente tra il 2021 e il 2022.

Partendo dai leak e dagli ormai incontrollabili rumor sul prossimo kolossal a mondo aperto di Rockstar Games, il buon Alessandro Bruni discute così delle aspettative su gameplay personaggi e ambientazioni di GTA 6 per offrirci una visione d'insieme dei sogni che affollano la mente degli appassionati.

L'incredibile successo di GTA 5, alimentato dall'oceanica platea di utenti che continuano a popolare i server multiplayer di GTA Online, è già di per sé un indizio della strada seguita dalla Grande R per condurci verso il prossimo episodio della serie, dando forma a un titolo che, con ogni probabilità, sarà un vero e proprio "mostro a due teste" con una componente singleplayer titanica e un modulo online altrettanto profondo.

Le indiscrezioni più realistiche (o meglio, quelle meno improbabili e assurde) vanno proprio in questa direzione e descrivono il gioco come un'avventura esclusivamente nextgen (e quindi destinata ad arrivare solo su PC, PS5 e Xbox Series X) che ci porterà a esplorare una mappa di dimensioni enormi, da qui il nome in codice di GTA 6 Project Americas che ricorre ciclicamente nei rumor e nei presunti leak. E voi, quali speranze o sogni nutrite per GTA 6? Fatecelo sapere con un commento dopo aver ammirato il nostro video speciale sulle aspettative legate al nuovo Grand Theft Auto.