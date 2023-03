GTA 6: cosa sappiamo sul gioco Rockstar? Uscita, trailer, ambientazione e protagonista

Grand Theft Auto 6 è uno dei videogiochi più attesi di sempre, GTA 5 ha venduto oltre 170 milioni di copie ed è naturale che l'hype per il sequel del gioco Rockstar sia alle stelle. Per questo abbiamo deciso di raccogliere tutto quello che sappiamo su GTA 6, mettendo insieme rumor, leak e speculazioni sul prossimo gioco di Rockstar Games.

GTA 6 tutto quello che sappiamo

Partiamo con la La domanda delle domande: quando esce GTA 6? Secondo vari insider (tra cui Tom Henderson e Tez2)4 ma il lancio potrebbe slittare al 2025 in caso di problemi o se il management non dovesse essere soddisfatto al 100% del progetto.Possiamo quindi sperare che GTA 6 arrivi nel corso del prossimo, a meno di imprevisti e/o ritardi interni., entro la fine di quest'anno dunque Rockstar Games potrebbe pubblicare il primo trailer di Grand Theft Auto 6 , magari un breve teaser con la finestra di lancio e un rimando al 2024 per maggior informazioni.

Continuiamo parlando dei personaggi: secondo alcuni rumor GTA 6 potrebbe avere una protagonista femminile per la prima volta in assoluto nella storia serie. Lucia (origini Sudamericane) dovrebbe essere la protagonista di Grand Theft Auto 6, si è parlato anche di una coppia coinvolta in una relazione stile Bonnie & Clyde e di una coppia composta da fratello e sorella.

Altra domanda ricorrente è quella legata all'ambientazione. Dove sarà ambientato GTA 6? Probabilmente si tornerà a Vice City, la celebre città modellata sullo stile di Miami. Secondo Jason Schreier però Vice City non sarà l'unica città di GTA 6 e altre location verranno aggiunte dopo il lancio del gioco. Infine, uno sguardo all piattaforme supportate: secondo Tom Henderson, GTA 6 uscirà solo su PC, PS5 e Xbox Series X/S, con Rockstar Games intenzionata ad abbandonare PS4 e Xbox One a favore delle sole console next-gen.

Nota Bene: tutti gli artwork che vedete in questa pagina sono fan made, al momento non esistono loghi o grafiche ufficiali di GTA 6.