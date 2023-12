GTA 6, le cose da sapere dopo il primo trailer: personaggi, città, social e anno di uscita

Il primo trailer di GTA 6 mette in mostra le ambizioni di Rockstar Games: a poche ore dalla pubblicazione del video, ecco tutto quello che c'è da sapere sul nuovo Grand Theft Auto, uno dei videogiochi più attesi dell'ultimo decennio (e oltre, probabilmente).

Quando esce GTA 6 e su quali console?

GTA 6 esce nel 2025, al momento non c'è una finestra di lancio precisa oltre l'anno indicato. Il gioco è in sviluppo per PS5 e Xbox Series X/S, nessuna menzione su una possibile versione per PC. GTA 6 uscirà anche su PS4 e Xbox One? Sicuramente no.

Chi sono i protagonisti di GTA 6?

Lucia è la protagonista femminile di GTA 6, ideale parte di una coppia con un personaggio maschile, quest'ultimo però ancora senza nome ufficiale. I due vivono una storia amorosa e si spalleggeranno a vicenda per uscire da una situazione difficile. Le prime sequenze del trailer mostrano Lucia in carcere, arrestata per un reato non meglio specificato.

Dove è ambientato GTA 6?

Si torna a Vice City, Rockstar Games specifica però che sarà possibile visitare anche altre zone di Leonida, stato immaginario ispirato alla Florida. La dimensione della mappa di GTA VI non è stata rivelata.

La componente social

I social sembrano essere ben presenti nel mondo di GTA 6 tanto è vero che molte scene del trailer sembrano proprio riprese da smartphone e trasmesse come storie. Un particolare non di poco conto e che anzi potrebbe avere una grande importanza ai fini del gameplay.

La follia di Rockstar Games

Nel trailer non mancano scene folli come un alligatore che entra in un minimarket, insieme a una serie di personaggi piuttosto strampalati, tra cui un criminale ispirato al vero Joker della Florida.

GTA 6 è pieno di segreti

Il primo trailer di GTA 6 è pieno di segreti e siamo certi che con il passare del tempo si scopriranno ulteriori riferimenti ed easter egg, in pieno stile Rockstar Games.