Se GTA 6 è costato uno o due miliardi, GTA 7 costerà tre miliardi? Solo ironia, tranquilli

Come riportato da alcuni rumor, GTA 6 potrebbe essere il videogioco più costoso di sempre con un budget compreso tra uno e due miliardi di dollari. Insider-Gaming prova a spiegarci questi numeri con una analisi molto interessante.

Il gioco Rockstar diventerebbe così uno dei videogiochi più costosi di sempre insieme a Destiny (500 milioni), Star Citizen (500 milioni), Cyberpunk 2077 (330 milioni) e Call of Duty Modern Warfare II (310 milioni). GTA V è costato circa 250 milioni di dollari, incassando oltre un miliardo di dollari in soli tre giorni, GTA 6 si presenta come un gioco molto più ambizioso e ci sono serie possibilità che lo sviluppo arrivi a costare più di tutti gli altri giochi della serie messi insieme:

Grand Theft Auto 1/2 milioni di dollari (stimati)

Grand Theft Auto 2 3/4 milioni di dollari (stimati)

Grand Theft Auto 3 5 milioni di dollari (stimati)

Grand Theft Auto Vice City 5 milioni di dollari

Grand Theft Auto San Andreas 10 milioni di dollari

Grand Theft Auto IV 100 milioni di dollari

Grand Theft Auto V 250 milioni di dollari

Grand Theft Auto 6 1/2 miliardi di dollari

Di questo passo, ironizza Insider Gaming, GTA 7 costerà tre miliardi di dollari spalmati su quindici anni di sviluppo... ma si tratta lo ribadiamo solamente di un commento ironico. La campagna marketing di GTA 6 potrebbe iniziare questa estate secondo alcuni rumor, chissà che davvero Take-Two e Rockstar non siano pronte a svelare il nuovo gioco di Grand Theft Auto.