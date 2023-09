GTA 6 costerà 150 dollari al lancio? Il dubbio rumor impazza in rete

Continuiamo ad essere inondati da rumor riguardanti Grand Theft Auto 6, un gioco di cui ufficialmente non sappiamo assolutamente niente, se non che si trova in sviluppo presso gli studi di Rockstar Games. Come se le voci non fossero già sufficientemente numerose, in questi giorni s'è cominciato a parlare anche del possibile prezzo di lancio.

Secondo un rumor che ha trovato diffusione quest'estate, GTA 6 sarebbe in sviluppo dal 2014 con un budget che si avvicinerebbe ai 2 miliardi di dollari. Un costo stratosferico, che secondo alcuni utenti potrebbe convincere Rockstar Games a fissare il prezzo di vendita del gioco completo a 150 dollari. Si tratterebbe di un prezzo ben superiore al già elevato price tag di 69,99 dollari caratteristico dell'attuale generazione di console, che tra l'altro dalle nostre parti viene magicamente convertito in 79,99 euro. Eppure, tra il serio e il faceto, ci sono diversi giocatori che lo reputano possibile, anche alla luce dei ben 50 euro chiesti per il "nuovo" Red Dead Redemption per PS4 e Switch, un semplice porting di un gioco vecchio di 13 anni.

Quando si attende un gioco da così tanto tempo, peraltro venendo bombardati da decine e decine di rumor nel mentre, è facile farsi prendere dal sensazionalismo. Pertanto, anche se suggestiva, ci sentiamo di escludere totalmente tale evenienza. Anche dando per veritiera la voce che ha fissato il budget a 2 miliardi, dubitiamo fortemente che Rockstar possa anche solo lontanamente pensare di vendere un gioco a 150 euro/dollari. Lo porrebbe totalmente fuori mercato, per tacere del fatto che un gioco come Grand Theft Auto 6 ha tutte le potenzialità per recuperare un budget del genere anche a costo standard. A dimostrarlo ci sono le oltre 180 milioni di copie vendute da GTA 5 e il successo inarrestabile di GTA Online, dunque non vediamo alcun vantaggio nel prezzarlo a 150 dollari.

Parlando di rumor, ce n'è uno fresco fresco che ha fissato il primo trailer di GTA 6 al 23 ottobre 2023 e il lancio nel 2024. Le dichiarazioni ufficiali di Take-Two sembrano dare credito a questa voce...