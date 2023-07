GTA 6: curriculum di ex dipendente Rockstar rivela attività al gioco?

Un ex dipendente di Rockstar Games ha inserito su Linkedin una sequela di attività che avrebbe svolto a suo tempo su GTA 6. Il profilo, che prima sembrava menzionare apertamente il titolo del gioco, sembra ora essere stato modificato dallo stesso proprietario.

Sul suo curriculum, l'ex programmatore di Rockstar ha indicato di aver lavorato come parte del Global 2D UI Team e di aver contribuito allo sviluppo di giochi come GTA 6, oltre che all'imminente aggiornamento next-gen di GTA, GTA Trilogy Remaster e GTA V.

Il dipendente cita anche di aver completato oltre 500 risorse 2D in GTA VI, fra cui le etichette sugli oggetti che si trovano comunemente negli interni in cui il gioco è stato modellato, la segnaletica (sia esterna che interna), i cartelloni pubblicitari, gli oggetti di scena per l'illuminazione e le scritte al neon.

Ancora, menziona di aver contribuito al design dell'interfaccia utente web del gioco: pagine di telefoni cellulari e desktop (in-game), ai documenti ufficiali generici che si trovano al posto di un fornitore di servizi. Tutto ciò, stando al riepilogo delle sue mansioni, è stato realizzato sistematicamente, passando da un livello interno all'altro, aggiungendo grandi dettagli e immersione in GTA 6.

In ogni caso, al momento il profilo è stato risistemato per occultare il nome del progetto di GTA 6, che prima sembrava comparire. Non si tratterebbe del primo leak da parte di addetti ai lavori: era capitato, ad esempio, che venisse avvistato il nome in codice "Fireball" nel curriculum di un attore. Secondo altre voci ancora, GTA 6 non verrà annunciato nel 2023.