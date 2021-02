GTA 6: la data d'uscita si nasconde nell'ultimo update di GTA Online?

C'è grande attesa da parte dei videogiocatori di tutto il mondo per la prossima mossa di Rockstar Games, software house il cui prossimo progetto sarà con tutta probabilità Grand Theft Auto 6, sesto capitolo dell'acclamata serie la cui modalità online ancora oggi riesce ad attirare milioni di fan.

Ed è proprio in GTA Online che potrebbe nascondersi un importante indizio sulla prossima iterazione della serie a base di criminali. Ci riferiamo nello specifico nell'update di Grand Theft Auto Online di qualche giorno fa, il quale ha introdotto un nuovo veicolo pesante che prende il nome di Vetir. Secondo gli appassionati, l'immagine promozionale del veicolo è stata utilizzata dalla software house per diffondere un indizio relativo al prossimo progetto e alla sua data d'uscita: per la precisione, il font utilizzato nel banner pubblicitario, fa sembrare che la lettera V e la parte sinistra della E formino il numero romano sei, ovvero VI. Analizzando invece le restanti lettere, la modalità grafica attraverso la quale sono rappresentate le restanti lettere fanno sembrare che quel TIR possa invece nascondere tre numeri: 7, 1 e 1.



Per quanto improbabile (vogliamo dire impossibile), in molti sono convinti che tutto ciò possa portare all'imminente annuncio del titolo per una pubblicazione il prossimo 7 novembre 2021 (appunto il 7/11), ma non è da escludere che possa anche riferirsi al reveal del gioco nel corso dell'estate, magari l'11 luglio 2021. O forse si riferisce ad un possibile annuncio del gioco? O più probabilmente, non c'è nessun riferimento nascosto nel logo...

Avete già letto dei rumor sul possibile arrivo di una GTA Trilogy?