GTA 6 e i dettagli nascosti del primo video: ci saranno animali domestici?

La pazzesca cura per i dettagli di GTA 6 è al centro del dibattito che sta coinvolgendo tantissimi appassionati sui social. C'è ad esempio chi, osservando il Trailer 1, si chiede se Rockstar abbia deciso di 'nascondere in bella vista' degli indizi riguardanti la presenza di animali domestici da accudire.

Tra i creatori di contenuti più attivi su questo tema troviamo ovviamente i curatori del profilo Twitter/X di 'Can You Pet the Dog?', da sempre attenti nel fornire resoconti dettagliati sulla presenza o meno di animali domestici nei videogiochi più celebri e, di conseguenza, sulle opportunità offerte agli utenti nell'accudirli e coccolarli.

Tralasciando le ormai celebri scene con protagonisti di alligatori che infestano le piscine e fanno irruzione nei minimarket, osservando con attenzione una particolare scena del primo filmato di Grand Theft Auto VI è possibile intravedere un cagnolino (presumibilmente un chihuahua) che partecipa allegramente all'allenamento quotidiano dei propri padroni sullo sfondo della spiaggia infuocata di Vice City.

La 'piccola grande scoperta' effettuata dal team social di 'Can You Pet the Dog?' ha perciò spinto in tanti a chiedersi quali e quanti animali domestici avremo modo di accudire (o anche solo accarezzare) tanto nella campagna principale di GTA 6 quanto nell'esperienza multiplayer non ancora svelata da Rockstar.

In attesa di un chiarimento in tal senso da parte della Grande R, vi invitiamo a leggere questo approfondimento sulle dichiarazioni di Rockstar e GTA 6 che oltrepasserà i limiti degli open world.