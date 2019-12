GTA 6: i doni di Natale ai dipendenti di Rockstar contengono indizi su Project Americas?

Un dipendente non meglio specificato di Rockstar Games mostra su Twitter il contenuto del cofanetto regalatogli dalla compagnia per festeggiare il Natale: l'insolita natura dei gadget della Grande R sembra offrire degli importanti indizi su GTA 6

Nonostante il tweet sia stato prontamente rimosso dal profilo del suo autore anonimo, la sempre attenta community di Reddit ha ripreso la foto mostrata dal dipendente (inizialmente scambiato per uno youtuber) e l'ha ripubblicata per consentirci di studiarne i singoli elementi presenti all'interno del cofanetto.

Oltre alle immancabili toppe che celebrano le serie di Bully, Grand Theft Auto e Red Dead Redemption, possiamo notare la presenza di gadget che mostrano il logo di Rockstar Games inserito in un campo che presenta le inequivocabili bandiere della Colombia e della Giamaica, più una terza toppa "generica" su sfondo nero.

Qualora l'iniziativa di Rockstar testimoniata da questa foto del cofanetto regalo risultasse veritiera, si tratterebbe di uno dei leak di GTA 6 più importanti che siano apparsi in rete: le bandiere dei due paesi sudamericani, e i gadget che rimandano alle città di Los Santos e Vice City, si riallacciano infatti alle indiscrezioni su Project Americas, il nome in codice scelto dalla Grande R per rappresentare la loro volontà di creare un Grand Theft Auto tanto ambizioso da abbracciare diversi paesi del Nord, Centro e Sud America.

Fateci sapere tra i commenti che cosa ne pensate di questi rumor: nel frattempo, se volete farvi quattro risate potete sempre recuperare questo spericolato tentativo di rumor con uno dei peggiori video fake di GTA 6 trapelati fino ad oggi.