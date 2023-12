GTA 6: abbiamo doppiato in italiano il primo trailer del gioco Rockstar

Avete visto il primo trailer di Grand Theft Auto 6 e vi piacerebbe rivederlo con il doppiaggio in italiano? Sappiate allora che siete proprio nel posto giusto.

Abbiamo infatti doppiato in italiano il primo spettacolare trailer di Grand Theft Auto 6, così da permettere a tutti gli appassionati di farsi un'idea di come potrebbe essere il titolo Rockstar Games nel caso in cui dovesse essere completamente localizzato nella nostra lingua. La nota software house, infatti, non è solita doppiare in italiano i suoi giochi, ma non possiamo escludere del tutto che il sesto capitolo della nota serie subirà un trattamento diverso.

Ad aver contribuito alla realizzazione della versione italiana del filmato sono stati Elena Mancuso (per le voci femminili), Luca de Pauli (per la voce maschile) e Marta Priore (che si è invece occupata della fase di montaggio).

Prima di lasciarvi al trailer in italiano del gioco Rockstar Games, vi ricordiamo che Grand Theft Auto 6 arriverà nel 2025 solo su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, dal momento che non vi sono riferimenti ad un'eventuale versione PC nei comunicati ufficiali. Si pensa quindi che l'edizione PC possa arrivare solo in un secondo momento, proprio come accaduto con il quinto capitolo.