GTA 6: il doppiatore di Arthur Morgan risponde per le rime al Joker della Florida

L'attore che interpreta Arthur Morgan nella campagna principale di Red Dead Redemption 2, Roger Clark, decide di rispondere per le rime a Lawrence Sullivan, il Joker della Florida che chiede un risarcimento milionario per il video di GTA 6.

Il doppiatore e interprete del protagonista di Red Dead Redemption 2 si è infatti riallacciato all'ormai celebre polemica tra Sullivan e Rockstar per la presenza del Joker della Florida nelle citazioni a fatti reali e crimini virali nel Trailer 1 di GTA 6.

Dalle pagine del suo profilo TikTok, l'attore che interpreta Arthur Morgan 'non le ha mandate a dire' al Joker della Florida e, rivolgendosi direttamente a Sullivan, ha spiegato che "non hai certo bisogno di parlare con loro, amico, sono già pieni di legali e sanno perfettamente cosa possono e non possono fare. Se fossi in te, penserei di capitalizzare nel miglior modo possibile la notorietà che ti hanno appena regalato. Sfrutta questa notorietà a tuo vantaggio finché puoi, anche perché non otterresti un lavoro da Home Depot con la faccia che ti ritrovi!".

Forse in ragione del commento caustico in chiusura del suo intervento, Clarke ha preferito rimuovere il suo messaggio da TikTok. Come spesso avviene in questi casi, però, il video è stato prontamente ripreso dalla community per essere rimbalzato sui social, prova ne sia la ricomparsa della clip su portali come Reddit o ResetEra.