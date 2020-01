GTA 6: doppiatore di CJ smentisce i rumor sulla sua presenza e se la prende con Rockstar

Attraverso il suo profilo Instagram ufficiale, il rapper Young Malay che ha prestato la propria voce al personaggio di Carl CJ Johnson in GTA San Andreas ha voluto smentire "a modo suo" i rumor che lo vedevano impegnato nel progetto di GTA 6.

Per cercare di fare ordine nella ridda di indiscrezioni che lo hanno coinvolto e che ne suggerivano un suo ritorno nel ruolo di CJ in Grand Theft Auto 6, Malay ha risposto in maniera stizzita che "uccidiamo i rumor! Non sono affatto coinvolto nello sviluppo di GTA VI... F***o Rockstar, punto. CJ dovrà essere doppiato da un'altra persona ma non da me, e non me ne importa niente se CJ sarà nel gioco oppure no, da quello che ho sentito dire".

Pur smentendo la sua partecipazione al titolo ventilato dai rumor con il nome di GTA 6 Project Americas, Young Malay contribuisce indirettamente ad alimentare la curiosità dei fan di Grand Theft Auto per via del chiaro disappunto manifestato nei confronti di Rockstar Games. La sua reazione a dir poco contrariata, infatti, potrebbe essere letta come un indizio della scelta della Grande R di affidarsi a un altro doppiatore per rientrepretare CJ in GTA 6, magari dandogli un nuovo timbro vocale in virtù del diverso contesto storico scelto da Rockstar per la storia di questo attesissimo kolossal a mondo aperto.

A ogni modo, in calce alla notizia trovate il messaggio pubblicato sui social da Malay: per rimanere in tema di rumor, eccovi il resoconto delle indiscrezioni provenienti da una fonte anonima che afferma di aver scoperto nuovi dettagli su mappa ambientazioni e personaggi di GTA 6 lavorando come tester su di un devkit di PS5.