GTA 6: Dr. Dre sta lavorando alla colonna sonora? Snoop Dogg lo conferma

Una notizia molto interessante arriva dal mondo musicale: il rapper Snoop Dogg ha infatti dichiarato che l'amico e collega Dr. Dre starebbe lavorando alla colonna sonora di un nuovo gioco di Grand Theft Auto. Non viene però citato espressamente GTA 6.

In realtà Snoop è stato piuttosto vago affermando solamente che Dre sta lavorando ad alcuni brani per la colonna sonora di un nuovo GTA. L'ipotesi più probabile è ovviamente quella legata alla produzione di musiche per Grand Theft Auto 6 ma non è escluso che il coinvolgimento del "Dottore" possa riguardare una espansione di GTA Online mentre è meno probabile che riguardi Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition dato che la raccolta non dovrebbe godere di novità legate alla soundtrack.

Al momento tutto tace da parte di Rockstar Games, la compagnia ha annunciato l'uscita di Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition a novembre e di GTA V/GTA Online per PS5 e Xbox Series X/S a marzo 2022 mentre GTA 6 non è mai stato nominato o citato direttamente. Ci sono pochi dubbi sull'esistenza di un nuovo gioco della serie ma molti analisti non si aspettano l'uscita di un gioco inedito di GTA prima del 2024 o 2025.