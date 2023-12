GTA 6: quanto dura il primo trailer del gioco Rockstar Games?

Manca ormai pochissimo al debutto del Trailer 1 di Grand Theft Auto 6 e, nel frattempo, possiamo già sapere quale sarà la durata del filmato della prossima iterazione della serie firmata Rockstar Games.

Dal momento che il team di sviluppo ha dato il via al countdown su YouTube del trailer, gli utenti ne hanno approfittato per analizzare le informazioni nascoste della pagina web alla ricerca di qualche dettaglio di rilievo. Come fa notare Tom Henderson sui suoi canali social ufficiali, sembrerebbe che i dataminer abbiano scoperto la durata esatta del primo trailer di GTA 6: il filmato in questione avrà una durata di un minuto e trentuno secondi. Insomma, domani potremo vedere il nuovo capitolo della serie Rockstar Games per circa un minuto e mezzo.

Vedremo solo il gameplay? Faremo la conoscenza dei protagonisti? Vedremo alcuni dei principali luoghi della nuova mappa? Al momento è impossibile scoprirlo e non possiamo fare altro che attendere la fine del conto alla rovescia.

Per chi non lo sapesse, noi di Everyeye commenteremo insieme il primo trailer, di Grand Theft Auto 6 su Twitch: l'appuntamento è fissato a domani, martedì 5 dicembre 2023, a partire dalle 14:00. Inizieremo a chiacchierare in attesa dell'inizio del trailer, che verrà mostrato alle 15:00 italiane.