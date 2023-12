In GTA 6 c'è anche il Joker della Florida: ma chi è?

Impossibile non notarlo: una sequenza del primo trailer di GTA 6 mostra un notiziario dare la notizia dell'arresto di un criminale con un numero impressionante di tatuaggi sul volto ed i capelli viola. Ma chi è? Forse non lo sapete ma è ispirato ad una persona realmente esistente.

Il criminale in questione è ispirato Lawrence Sullivan, conosciuto come il Joker della Florida, figura criminale che ha terrorizzato questa regione tra il 2017 e il 2018 con i suoi atti criminali, prima di essere arrestato e giudicato colpevole di numerosi reati.

Lawrence Sullivan, all'epoca trentenne, salì agli onori della cronaca non solo per le sue azioni violente ma anche per il suo aspetto ispirato al Joker (e in particolare la Joker di Jared Leto in Suicide Squad), con i capelli colorati di verde (viola, nel trailer di GTA 6) e numerosi tatuaggi sul viso. GTA 6 è ambientato a Vice City e Rockstar Games si è ispirata quindi ad un fatto di cronaca locale relativamente recente per questo personaggio comparso nel video, ancora senza nome.

Se vi siete persi il video potete rivedere il trailer di GTA 6 in italiano e non dimenticate di scoprire i cinque segreti del primo video di GTA 6 che non avete notato.