Niente GTA 6 all'E3? Consoliamoci col video confronto 4K di GTA 5 con o senza Ray Tracing

L'ormai celebre youtuber DubStepZz ci aiuta a mitigare la delusione per il mancato annuncio di GTA 6 all'E3 2019 (nonostante la sua assenza dalla fiera losangelina fosse data praticamente per scontata) proponendoci una video comparativa in 4K dedicata alle versioni iper realistiche di GTA 5 con o senza Ray Tracing.

Grazie alla spaventosa potenza computazionale garantitagli dall'invidiabile PC gaming con due schede video Nvidia RTX 2080 Ti in SLI, lo youtuber che in queste settimane ci ha regalato molti altri video di mod di GTA 5 si focalizza questa volta sulla tecnologia di Ray Tracing.

Seppur acerbo e volutamente "esagerato", l'utilizzo che i modder di Grand Theft Auto V fanno dell'illuminazione ambientale in DXR tramite il tool ReShade (lo stesso programma che ha consentito l'introduzione del Ray Tracing in Minecraft) permette di ottenere dei risultati incredibili in determinati frangenti di gioco, ad esempio nella gestione delle fonti di luce dinamica e dei relativi riflessi in tempo reale sulle superfici all'interno di ambientazioni e di luoghi al chiuso.

Oltre alla video comparativa che trovate in cima all'articolo, in calce alla news vi lasciamo una galleria immagini esplicativa dedicata sempre al raffronto tra versioni di GTA 5 con o senza Ray Tracing spinte ai limiti del fotorealismo dalle mod più importanti prodotte e pubblicate gratuitamente su PC dagli sviluppatori dilettanti.