GTA 6 easter egg: 5 segreti fuori di testa che non avete visto nel primo trailer

Il primo trailer di GTA 6 ha scaldato gli animi e non poteva essere altrimenti, dal momento che parliamo di uno dei giochi più attesi dell'ultimo decennio (e oltre, probabilmente). La pubblicazione del video ha scatenato anche la consueta caccia agli easter eggs, alle citazioni e ai segreti nascosti: eccone cinque che probabilmente non avete visto.

Patriot Beer

Le strade di Vice City sono piene di mezzi in movimento e in un segmento del trailer di nota anche un camion che trasporta la celebre Patriot Beer, già vista in GTA 4 e GTA 5. La Patriot Beer presenta ora un nuovo logo, simile a quello della birra Samuel Adams, molto diffusa negli Stati Uniti.

Nine 1 Nine Vice City

Un velivolo attraversa i cieli di Vice City facendo sventolare un cartellone promozionale che riporta la frase "why sixty-nine when you can Nine 1 Nine." Di cosa si tratta? Al momento è un mistero, Nine 1 Nine potrebbe essere il nome di un brand di moda, di un nightclub, di una compagnia telefonica, di un locale di Vice City o magari di una app mobile...

Cheetah

L'abbiamo amata in GTA 3, Vice City e San Andreas, con un look che ricordava la Ferrari Testarossa, mentre in GTA 4 e GTA V la Cheetah sembrava ispirata alla Ferrari Enzo. In GTA 6 questa popolare auto tornerà, con un design che riprende nuovamente quello della Testarossa.

Sessanta Nove

Il marchio di moda Sessanta Nove torna in GTA 6 con un nuovo logo (SN) che ricorda quello di Louis Vuitton. Del resto basta guardare il costume qui sotto per accorgersi subito delle somiglianze con le grafiche della maison francese del lusso.

Il Joker della Florida

Il notiziario spagnolo cita l'arresto di un criminale con numerosi tatuaggi sul volto e un look simile a quello del Joker. Si tratta di un riferimento al Joker della Florida (vero nome Lawrence Sullivan), criminale che ha imperversato nello stato tra il 2017 e il 2018, rendendosi protagonista di numerosi reati.