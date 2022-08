GTA 6: un easter egg di GTA 5 nascondeva indizi dal 2013?

Con le succose anticipazioni fornite da Jason Schreier, GTA 6 è tornato ad essere uno dei principali argomenti di discussione nella community videoludica. Nel mentre attendiamo il reveal ufficiale di Rockstar Games, i fan continuano a speculare e a formulare ipotesi sul prossimo captitolo della celeberrima serie open world.

Oltre a quelle che saranno le novità di gameplay, i giocatori sono molto curiosi della direzione narrativa che la serie intraprenderà con il suo sesto episodio numerato, soprattutto dopo l'esperimento dei tre protagonisti realizzato con GTA 5. Le ultime antiicipazioni su GTA 6 ci dicono che il titolo sarà ambientato principalmente a Vice City e ci porterà a vestire i panni di due protagonisti separati, un uomo ed una donna apparentemente ispirati ai personaggi di Bonnie & Clyde.

L'ipotesi può facilmente sembrare tirata per i capelli, ma alcuni fan del franchise hanno individuato un possibile easter egg che avrebbe anticipato con quasi 10 anni di anticipo il reveal di GTA 6. Come potete osservare tramite l'immagine riportata più in basso, nella Los Santos dell'ultimo esponente della serie è presente un manifesto pubblicitario legato ad un musical intitolato "Vice". Questo potrebbe dire poco, tuttavia è curioso notare come il poster includa le silhoutte di un uomo e una donna, e alle loro spalle le luci offuscate delle pattuglie della polizia.

Un'interessante congettura, sebbene risulti difficile che Rockstar avesse già deciso in che direzione andare con GTA 6 appena dopo il lancio del quinto capitolo della serie. Intanto, alcuni fan hanno già espresso il proprio disappunto all'idea di giocare nei panni di una donna in GTA 6.